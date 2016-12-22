Турецкие СМИ сообщили о задержании более 20 человек за связи с ФЕТО

Прокуратура Измира, третьего по численности населения города Турции, задержала по меньшей мере 23 человека по подозрению в связях с организацией ФЕТО («Террористическая организация фетхуллахистов»), обвиняемой в организации попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года. Об этом сообщает газета Milliyet.

Всего, по данным издания, в рамках расследования был выдан ордер на арест 51 человека из 19 регионов республики, в том числе в Анкаре, Анталье и Стамбуле.

В Milliyet подчеркивают, что задержанные не просто имели связи с организацией, но и имели в ее иерархии «особый статус».

Ранее за связи с ФЕТО в Стамбуле службы безопасности Турции задержали сотрудника генконсульства США. Задержанному Метину Топузу инкриминируются шпионаж и нарушение Конституции страны, в том числе из-за его связей «на регулярной основе» с главами полицейских подразделений, приверженных ФЕТО.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. В Анкаре вертолеты турецкой армии атаковали правительственные здания, в частности, Генштаб и штаб-квартиру разведки. В результате столкновений пострадали свыше 2 тыс. человек, 250 мирных жителей погибли.

В организации путча власти Турции обвинили исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и ассоциированную с ним организацию ФЕТО. Он проживает с 1999 года в США, и с сентября 2016 года Турция требует от Вашингтона его выдачи.