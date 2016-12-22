В Москве за трое суток выпадет треть месячной нормы осадков

В Москве с 4 по 6 октября выпадет 30% месячной нормы осадков, сообщил РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Он отметил, что, согласно данным метеостанции на ВДНХ, месячная норма осадков в октябре составляет 59 мм. «В Москве 6 и 7 октября весь день будет идти дождь. В воскресение, 8 октября, ожидается небольшой дождь и переменная облачность», — рассказал Цыганков.

Ранее 6 октября «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр сообщил, что за последние двое суток в столице выпало 16 мм осадков — более 27% месячной нормы. Синоптики заявили агентству, что к вечеру пятницы, 6 октября, может выпасть еще до 10 мм осадков.

По данным сайта Гидрометцентра, температура воздуха в Москве в этот день составит плюс 9–11 градусов, а порывы ветра могут достигать 12–17 м/с.

По данным портала, виной всему циклон, центр которого проходит над Балтийским морем. Из-за него в столичный регион пришла ветреная и дождливая погода с температурой, близкой к климатической норме. Однако днем 6 октября циклон начнет уходить на северо-восток. Атмосферное давление вернется к нормальным показателям (норма — в районе 760 мм рт. ст.) — 734–735 мм рт. ст. 6 и 7 октября. В воскресенье, 8 октября, оно повысится до 749 мм рт. ст. Осадки в этот день прекратятся.