Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,04 57,54 EUR Нал. 67,99 67,34 USD Бирж. 57,74 +0,04 EUR Бирж. 67,56 +0,04 USD ЦБ. 57,58 -0,20 EUR ЦБ. 67,78 -0,16 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 4407,01 +93,51 ММВБ 2098,55 +0,49% РТС 1144,94 +0,08% Brent 56,82 -0,30% DJIA 22775,39 +0,50% Nasdaq 6585,36 +0,78% FTSE 7516,75 +0,12%
В Москве за трое суток выпадет треть месячной нормы осадков
Лента новостей
В Москве за трое суток выпадет треть месячной нормы осадков 12:43, Общество МИД назвал слухом слова о планах США аннулировать ядерную сделку с Ираном 12:26, Политика Захарова пообещала добиться исключения фото посла Карлова из игры Batman 12:26, Политика Медведев одобрил проект соглашения с Пакистаном о поставках СПГ 12:14, Бизнес Нобелевскую премию мира присудили борцам с ядерным оружием 12:08, Общество Минздрав разработал форму справки о смене пола 12:06, Общество В Москве эвакуировали здание Аналитического центра при правительстве 12:00, Общество Московские власти нашли футбольному клубу «Торпедо» нового владельца 11:54, Бизнес Из-за ДТП под Владимиром нарушился график движения трех поездов 11:50, Общество Адвокат ответил на подозрения Поклонской о скором побеге Алексея Учителя 11:47, Общество Гендерный разрыв: сколько недоплачивают женщинам работодатели 11:39, Партнерский материал Пожилые люди России назвали свои главные проблемы 11:34, Общество Верховная рада Украины приняла законопроект о реинтеграции Донбасса 11:30, Политика За час власти Москвы получили почти 30 сообщений об угрозе взрыва 11:15, Общество МЧС открыло горячую линию после аварии поезда и автобуса под Владимиром 11:14, Общество В МВД заявили об открывшем стрельбу по бизнесмену Папазяну велосипедисте 11:10, Общество В Минобороны назвали американскую базу Эт-Танфе в Сирии «черной дырой» 10:51, Политика Следствие попросило отпустить домой показавшую на Серебренникова Масляеву 10:49, Общество Искусство собирать: что такое современный аукционный дом 10:43, РБК и Phillips Роскомнадзор создал департамент для борьбы с анонимайзерами и Telegram 10:37, Технологии и медиа Овечкин установил личный рекорд в стартовом матче НХЛ 10:31, Спорт Банк России предложил трансформацию бизнеса финансового рынка 10:25, Финансы «Ведомости» узнали о планах BMW построить в России завод полного цикла 10:19, Бизнес ЕС ввел антидемпинговые пошлины для российских металлургов 10:13, Бизнес СК уточнил число жертв при столкновении автобуса с поездом под Владимиром 10:04, Общество Группа компаний «МОБИ.Деньги» стала официальным партнером Alipay в России 10:04, Пресс-релизы Последствия столкновения поезда с автобусом под Владимиром. Фоторепортаж 10:02, Фотогалерея  СК возбудил четыре дела после обстрелов гражданского населения Донбасса 09:59, Общество
В Москве за трое суток выпадет треть месячной нормы осадков
Общество, 12:43
0
В Москве за трое суток выпадет треть месячной нормы осадков

В Москве с 4 по 6 октября выпадет 30% месячной нормы осадков, сообщил РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Он отметил, что, согласно данным метеостанции на ВДНХ, месячная норма осадков в октябре составляет 59 мм. «В Москве 6 и 7 октября весь день будет идти дождь. В воскресение, 8 октября, ожидается небольшой дождь и переменная облачность», — рассказал Цыганков.

Ранее 6 октября «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр сообщил, что за последние двое суток в столице выпало 16 мм осадков — более 27% месячной нормы. Синоптики заявили агентству, что к вечеру пятницы, 6 октября, может выпасть еще до 10 мм осадков.

По данным сайта Гидрометцентра, температура воздуха в Москве в этот день составит плюс 9–11 градусов, а порывы ветра могут достигать 12–17 м/с.

По данным портала, виной всему циклон, центр которого проходит над Балтийским морем. Из-за него в столичный регион пришла ветреная и дождливая погода с температурой, близкой к климатической норме. Однако днем 6 октября циклон начнет уходить на северо-восток. Атмосферное давление вернется к нормальным показателям (норма — в районе 760 мм рт. ст.) — 734–735 мм рт. ст. 6 и 7 октября. В воскресенье, 8 октября, оно повысится до 749 мм рт. ст. Осадки в этот день прекратятся.

Теги: Росгидромет , осадки , погода в Москве
Главное
Путин сменил губернатора Новосибирской области Политика
Материалы по теме
Синоптики назвали маловероятным усиление ветра в Москве до 15 м/с Общество
Синоптики рассказали про самую холодную ночь с начала осени в Москве Общество
Атмосферное давление в Москве снизится до минимума с 2007 года Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку