МИД назвал слухом слова о планах США аннулировать ядерную сделку с Ираном

Сообщения о намерении президента США Дональда Трампа аннулировать ядерную сделку с Ираном являются «гаданиями» и «слухами». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым, сообщается на сайте российского МИДа.

«Не люблю слухи комментировать, и мнение СМИ для меня очень уважаемое мнение, но, тем не менее, это пока гадания», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения американских СМИ.

Лавров отметил, что Москва слышит «сигналы из Белого дома относительно намерений президента Трампа принять окончательное решение о том, сохранять ли участие США в договоренности об урегулировании иранской ядерной программы».

Министр подчеркнул, что эта программа является «одним из важнейших достижений международного сообщества», а ее реализация вносит «реальный вклад в укрепление режима нераспространения ядерного оружия». «Очень важно ее в полном объеме и в полной мере сохранить, и участие США будет в этом смысле весьма и весьма значимым фактором», — добавил он.

Лавров также выразил надежду на то, что, принимая окончательное решение по ядерной сделке, Трамп примет взвешенное решение, которое будет исходить из реалий сегодняшнего дня. «А реалии таковы, что достигнутая договоренность весьма востребована», — заключил Лавров.

О том, что Дональд Трамп намерен объявить об аннулировании международной ядерной сделки с Ираном как не отвечающей национальным интересам страны, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме 5 октября.

По их словам, американский лидер обратится с заявлением к конгрессу 12 октября и предоставит обновленную стратегию США в отношении Ближнего Востока. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Майкл Антон отмечал, что администрация «с нетерпением ждет момента, когда сможет поделиться деталями нашей стратегии в отношении Ирана».

В Белом доме The Washington Post рассказали, что советники президента по нацбезопасности последние несколько недель выступают за отмену сделки. При этом источники издания подчеркнули, что это информация еще не окончательная, поскольку планы Трампа могут поменяться. После того как новую стратегию представят, конгресс будет рассматривать ее на протяжении 60 дней. Издание отмечает, что заявление не является расторжением сделки, однако оно может начать процесс пересмотра решения о снятии санкций против Ирана.

В июле 2015 года Иран, Россия, США, Великобритания, Германия, Китай, Франция достигли соглашения по ограничению ядерной программы. Иран обязался избавиться от запасов среднеобогащенного урана, а также сократить запасы низкообогащенного урана на 98% и снизить число газовых центрифуг на две трети.

В течение 15 лет страна будет обогащать уран только до уровня 3,67%, Тегеран не может иметь свыше 300 кг обогащенного урана. Вместе с тем Иран отказывается от производства высокообогащенного урана и оружейного плутония. Отработанное топливо вывозится за пределы страны. При исполнении этих и других требований США, Евросоюз и ООН обязались снять санкции в отношении страны через десять лет.