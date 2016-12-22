Экс-полковника Минобороны осудили за попытку совершить побег из колонии

Экс-полковник Минобороны Андрей Беляев, осужденный в октябре 2016 года за госизмену, попытался сбежать из колонии в Димитровграде (Ульяновская область) и получил за это дополнительный срок. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

Бывшего офицера приговорили к 11,5 годам колонии строгого режима.

Как сообщает надзорный орган, инцидент произошел еще летом. 52-летний москвич в ночь на 6 августа воспользовался «ослаблением контроля» со стороны охраны и покинул территорию отряда осужденных. «Его задержали, когда он дошел до основного ограждения внутренней запретной зоны», — сказано в сообщении.

Беляева приговорили к 12 годам колонии строгого режима за госизмену в октябре 2016 года. Суд лишил Беляева звания полковника запаса. Подробности дела не раскрывались, поскольку материалы относились к секретным; страна, в пользу которой была совершена госизмена, также не называлась.