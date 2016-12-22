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МЧС открыло горячую линию после аварии поезда и автобуса под Владимиром
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МЧС открыло горячую линию после аварии поезда и автобуса под Владимиром
Общество, 11:14
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МЧС открыло горячую линию после аварии поезда и автобуса под Владимиром

МЧС открыло горячую линию после столкновения поезда с автобусом во Владимирской области, в результате которого погибли 16 человек. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

«Работает телефон горячей линии: 8-(4922)-39-99-99, 8-(4922)-40-61-32», — указывается в сообщении.

Авария с участием поезда и автобуса произошла в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области. Пассажирский автобус следовал из Казахстана в Москву. Столкновение с поездом произошло на железнодорожном переезде, где остановился автобус. В МВД сообщали, что это произошло из-за поломки. Машинист поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, попытался применить экстренное торможение, однако остановить состав ему не удалось.

Последствия столкновения поезда с автобусом под Владимиром. Фоторепортаж Еще 5 фото
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По информации СК, при аварии погибли 16 человек, в том числе один несовершеннолетний. Все погибшие находились в салоне автобуса. В нем ехали 57 человек, из них 55 граждан Узбекистана и двое водителей — граждане Казахстана. Один из водителей погиб, второй находится в пункте временного размещения, сообщал руководитель пресс-службы казахстанского МИДа Ануар Жайнаков.

В посольстве Узбекистана РБК рассказали, что при ДТП пострадали 15 граждан страны. «Мы знаем, что речь идет о 15 людях, сейчас информация об их состоянии уточняется», — сказали в посольстве.​ В минздраве Владимирской области сообщали, что пассажиры, которые выжили при столкновении поезда с автобусом, находятся в пунктах временного размещения.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)». Наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Теги: МЧС , ДТП , поезд , горячая линия , автобус , Владимирская область
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