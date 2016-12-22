В Минобороны назвали американскую базу Эт-Танфе в Сирии «черной дырой»

В Минобороны заявили, что американская военная база в Эт-Танфе в Сирии превратилась в «черную дыру». Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, передает ТАСС.

По словам Конашенкова, представители Пентогона неоднократно сообщали, что на этой базе под прикрытием тактической авиации инструкторы США, Великобритании и Норвегии подготавливают боевиков «Новой сирийской армии».

«В действительности же Эт-Танф превратился в 100-километровую «черную дыру» <...> Вместо «Новой сирийской армии» как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГИЛ (запрещена в России. — РБК)», — заявил официальный представитель.

Конашенков подчеркнул, что развертывание в апреле базы в Эт-Танфе «оправдывалось» Соединенными Штатами необходимостью «проведения операций против ИГИЛ», однако, по словам представителя, за полгода существования базы не известно ни об одной операции американцев против террористической группировки.

В Минобороны добавили, что рядом с базой находится крупнейший лагерь беженцев Рукбан, где в настоящий момент проживают более 60 тыс. женщин и детей из Ракки и Дейр-эз-Зора. Беженцы, по словам Конашенкова, стали «живым щитом» для американцев.