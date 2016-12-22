СК возбудил четыре дела после обстрелов гражданского населения Донбасса

Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела из-за артиллерийских обстрелов украинскими военными «гражданского населения Донбасса». Об этом говорится на сайте СКР.

По версии следствия, в период с 15 по 18 сентября военнослужащие Вооруженных сил и Нацгвардии Украины в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке страны открыли огонь по гражданским объектам в поселке Трудовское и городе Донецке из тяжелых видов вооружения. В результате атаки, как утверждают в СК, пострадали четверо мирных граждан.

По мнению следователей, атака проводилась из «политической и идеологической ненависти» украинских военных из-за отказа населения Донбасса признавать легитимность действующей власти.​ СК возбудил четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

При этом, по данным Минобороны Украины, со стороны самопровозглашенных народных Луганской и Донецкой республик в это время проводились обстрелы в городе Торецкое. Как сообщала пресс-служба АТО, украинские военные 15 сентября подверглись артобстрелам со стороны противников, в том числе вблизи Авдеевки и шахты Бутовка.