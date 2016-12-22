В попавшем в ДТП автобусе под Владимиром ехали 55 граждан Узбекистана

В автобусе, который столкнулся на железнодорожном переезде с поездом во Владимирской области, находились 55 граждан Узбекистана и два водителя — граждане Казахстана. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы казахстанского МИДа Ануара Жайнакова.

«Один из водителей погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покрове», — сказал он. Казахстанские дипломаты в России окажут необходимую помощь семьям погибшего и пострадавшего граждан Казахстана, отметил Жайнаков.





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Столкновение поезда с автобусом на регулируемом железнодорожном переезде в Петушинском районе Владимирской области произошло в 3:39 мск 6 октября. Пассажирский автобус остановился на переезде. В региональном МВД позже сообщили, что он остановился из-за поломки. Машинист поезда №60 Санкт-Петербург — Нижний Новгород попытался применить экстренное торможение, однако остановить состав не смог.





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По информации регионального минздрава и Следственного комитета, в результате происшествия погибли 19 человек. По информации минздрава, 34 человека, которые выжили в ДТП, в настоящий момент находятся в пунктах временного проживания. В салоне автобуса находились 57 человек.