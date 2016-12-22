Медведев одобрил проект соглашения с Пакистаном о поставках СПГ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал проект соглашения между правительствами России и Пакистана о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте правительства России.

Уточняется, что цель соглашения — создание благоприятных условий для поставок СПГ в Пакистан. С российской стороны уполномоченной является компания «Газпром», с пакистанской — «Пакистан ЭлЭнДжи Лимитед» и аффилированные с ней лица.

Соглашение будет действовать три года и автоматически продлеваться на последующие аналогичные периоды по истечении срока.

В 2015 году Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода Север — Юг, который свяжет терминалы по приему сжиженного газа в южном городе Карачи с северным — в Лахоре. В июне 2017 года в «Ростехе» заявили, что строительство газопровода откладывается на 2019 год из-за того, что страны не могут договориться по тарифу.​

В начале июля Gazprom International и пакистанская Oil and Gas Development Company Limited (OGDCL) подписали соглашение о развитии проектов в области разведки и разработки месторождений углеводородов в Пакистане и третьих странах.

На OGDCL в 2016 году пришлось 48% добытых в Пакистане нефти и 28% природного газа. Правительству Пакистана принадлежит 74,97% акций компании.