В Кремле назвали победителя всероссийского конкурса «Учитель года»

Победителем ежегодного всероссийского конкурса «Учитель года России -2017» стал преподаватель истории и обществознания Илья Демаков из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Вести».

Илья Демаков стал абсолютным победителем конкурса в этом году. Как говорится на сайте конкурса, имя победителя объявили глава Минобрнауки Ольга Васльева и ректор МГУ Виктор Садовничий. Статуэтку — Большого хрустального пеликана — вручил победителю министр образования.

Илья Демаков закончил исторический факультет СПбГУ в 2009 году и тогда же начал преподавательскую деятельность. В 2014 и 2015 году его ученики стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по праву, в 2017 году — по обществознанию. В 2013 Демаков стал победителем конкурса «Педагогический дебют» Санкт-Петербурга по о. С 2016 года тренирует российскую команду на Форуме молодежи северных стран. В 2017 году получил звание «Учитель года» Санкт-Петербурга по обществознанию.

Конкурс «Учитель года» проводится ежегодно с 1990 года. Заключительный этап по традиции приурочен ко Дню учителя. В прошлом году лауреатом конкурса стал преподаватель русского языка и литературы из Краснодарского края Александр Шагалов.



