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Жертвами шторма «Нейт» в Центральной Америке стали 22 человека
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Жертвами шторма «Нейт» в Центральной Америке стали 22 человека
Общество, 04:49
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Жертвами шторма «Нейт» в Центральной Америке стали 22 человека

В Никарагуа и Коста-Рике жертвами тропического шторма «Нейт» стали не менее 22 человек, сообщает телеканал Fox News.

Как заявил вице-президент Никарагуа Розарио Мурилло, из-за удара стихии погибло не менее 15 человек. Часть погибших смыло потоками воды в канал Хуигальпа. Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис сообщает о семи погибших. Согласно его заявлению, еще 15 человек числятся пропавшими без вести. Кроме того, из-за стихийного бедствия эвакуировано более 5 тыс. жителей страны.

По информации Национального центра по предупреждению ураганов (NHC) США, на данный момент шторм «Нейт» находится 45 милях (около 72 км) от Пуэрто Лемпира Гондураса и в 390 милях (627 км) от Козунеля, Мексика. По данным американских синоптиков, скорость ветра шторма «Нейт» составляет 40 миль в час (64 км/ч).

Власти американского штата Луизиана объявили о принудительной эвакуации округа Сан-Бернар близ Нового Орлеана. Кроме того, возможность эвакуироваться предоставлена жителям острова Гранд Айл в том же штате.

Мэр Нового Орлеана Митч Ландро объявил о введении в городе чрезвычайного положения. «Нет причин для паники, но есть причины подготовиться», — заявил он.

Во избежание жертв одна из передвижных буровых установок была уведена с возможного следования урагана. Тем не менее, добыча нефти не прекратилась.

Тем временем губернатор Луизианы Джон Белл Эдвардс также объявил о введении чрезвычайного положения и мобилизации 1500 военнослужащих Национальной гвардии.

Тропический шторм «Нейт» должен приблизиться к Луизиане в течение ближайших дней. Ему присвоена первая категория опасности.

Теги: тропический шторм , Нэйт
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