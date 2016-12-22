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Экс-сотрудник «ВКонтакте» сообщил новые подробности конфликта с Дуровым
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Экс-сотрудник «ВКонтакте» сообщил новые подробности конфликта с Дуровым
Общество, 04:01
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Экс-сотрудник «ВКонтакте» сообщил новые подробности конфликта с Дуровым

Бывший сотрудник «ВКонтакте» Антон Розенберг опубликовал в русле и своего конфликта с основателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым подробности основания Telegram. Статья опубликована на платформе Medium.

Розенберг опубликовал документы, которые, по его мнению, доказывают связь компаний telegram Телеграф, а также то, что в момент запуска Telegram был российским проектом. Появление трех компаний — ООО «Телеграф» (Россия), Telegraph Inc. (Белиз) и Telegram Messenger LLP (Великобритания)» под руководством Павла Дурова — он объясняет «оптимизацией налогов». Таким образом, считает Розенберг, он опровергает заявления Дурова, что «телеграф» не имеет отношения к Telegram.

Бывший замтехдиректора «ВКонтакте» Антон Розенберг 18 сентября опубликовал на платформе Medium опубликовал статью, в которой причиной своего увольнения из компании telegram назвал личный конфликт с ее главой — Павлом Дуровым и его братом Николаем. По словам Розенберга, связанная с Telegram компания «Телеграф» предъявила ему иск 100 млн руб. в качестве компенсации убытков из-за разглашения коммерческой тайны. Также Розенберг назвал некоторые дорогостоящие объекты собственности, находившиеся, по его словам, в собственности Павла Дурова. Кроме того, причину личной неприязни Николая Дурова и своего последующего увольнения Розенберг назвал его «влюбленность» в свою будущую жену — Екатерину Розенберг. В беседе с РБК она подтвердила написанное в статье. ​ Дуров отверг информацию об иске и добавил, что Розенберг «страдает от психических заболеваний».

В то же время, заседание по иску в отношении Розенберга о разглашении коммерческой тайны состоялось в Петродворцовом районном суде 19 сентября. По итогам заседания рассмотрение дела было отложено.

21 сентября стало известно, что скандальную статью Розенберга на платформе Medium удалили. У себя в Facebook Розенберг предположил, что текстмогли заблокировать «по жалобе».

Тогда же «Телеграф» признал наличие иска о разглашении коммерческой тайны. Директор компании Александр Степанов объяснил, что сумма иска в 100 млн руб была «тактическим напоминанием о нелегальности» требования Розенбергом компенсации за увольнение в размере 25-30 млн руб. По словам Степанова, Розенбургу изначально было предложено 4 млн руб. Дуров назвал требование Розенбергом 30 млн руб за увольнение «вымогательством».

Кто владеет Telegram

Головная компания мессенджера Telegram — Telegram Messenger LLP. В карточке компании в Британском реестре действительно указаны два совладельца с равными долями — Telegraph Inc. и Dogged Labs Ltd. Конечным бенефициаром является Павел Дуров, его доля составляет не менее 75%.

Единственным учредителем российского ООО «Телеграф», согласно данным ЕГРЮЛ является компания из центральноамериканского государства Белиз Telegraph Inc. (.pdf). Ее адрес и регистрационный номер совпадает с учредителем британской Telegram Messenger LLP. При этом, по словам Павла Дурова, сказанным в интервью изданию Meduza, Telegraph Inc. и Telegram Messenger LLP уже «продолжительное время» находятся «ни в каких» отношениях. На прямой вопрос, какое отношение компания имела к мессенджеру, он заявил, что «когда-то туда аутсорсили разбор русскоязычного спама бывшими модераторами «ВК».

Генеральный директор ООО «Телеграф» — Александр Степанов, которого упоминает бывший замтехдиректора «ВКонтакте» Антон Розенберг. По данным базы СПАРК, последние доступные финансовые показатели ООО «Телеграф» за 2013 год зафиксировали нулевую выручку и чистый убыток в размере 10,5 млн руб.



 

Теги: ВКонтакте , Telegram , ООО «Телеграф»
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