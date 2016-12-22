Суд вновь арестовал главу штаба Навального на 20 суток

Преображенский суд Москвы арестовал главу избирательного штаба Алексея Навального Леонида Волкова на 20 суток. Об этом он пишет в своем Twitter.

По словам юриста ФБК Ивана Жданова, Волкова судят за твит с обращением Навального из зала суда, опубликованный 2 октября, и еще один твит с текстом из блога Навального, в котором политик призывает поддержать его и добиться политической конкуренции. В нем Навальный называет российскую власть «кремлевской брюквой»

В Twitter «Команда Навального» было размещено видеообращение Волкова. В нем он рассказывает, что сотрудники полиции после задержания отобрали у него телефон. «Видимо мне будут предъявлять, что я из спецприемника организовывал незаконные митинги 7 октября», — сказал Волков.

Леонида Волкова задержали в Мосгорсуде 5 октября, сразу после того, как суд отменил решение об его аресте на 20 суток за призывы к участию в несанкционированном митинге в Нижнем Новгороде. Однако после освобождения Волкова вновь задержали и отвезли в ОВД «Преображенское». Как пояснил директор ФБК Роман Рубанов задержали на ступенях Мосгорсуда за организацию протестного мероприятия, которое фонд запланировал на 7 октября.