Задержали второго подозреваемого по делу об обрушении трапа в Пулково

В Санкт-Петербурге полиция задержала второго сотрудника аэропорта Пулково, подозреваемого в обрушении трапа, из-за которого травмы получила женщина с полуторагодовалым ребенком. Об этом говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Должность и имя задержанного не называется. Однако, отмечается, что он является должностным лицом «из числа руководящего состава одной из дирекций ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». Следователи готовят ходатайство в суд о его аресте.

28 сентября в аэропорту Пулково во время выхода пассажиров из лайнера, прибывшего из Москвы, обрушился выдвижной трап. В результате на асфальт с высоты трех метров упала женщина 1973 года рождения и ее полуторогодовалая внучка. Они получили травмы и были госпитализированы.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следователи установили, что обрушившаяся часть трапа неоднократно подвергалась ремонту. По данному делу был задержан начальник участка службы механических работ спецтранспорта Пулково.