МИД осудил осквернение памятника советским воинам в Польше

МИД России осудил действия вандалов, осквернивших памятник советским воинам-освободителям в городе Стшегом на юго-западе Польши. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Выражаем решительный протест против не прекращающегося в Польше наступления на наше военно-мемориальное наследие. Требуем навести в этой сфере порядок в соответствии с международно-правовыми обязательствами перед Россией», — говорится на сайте МИДа.

Отмечается, что вандалы прикрепили к памятнику «таблицу с оскорбительной надписью». В МИДе подчеркнули, что упоминающиеся на табличке ​«советские оккупанты» и «уничтожение польского народа» копируют «псевдоисторические установки, которые сегодня усиленно насаждаются официальной Варшавой».

Монумент в Стшегоме установлен в память о советских солдатах, погибших при освобождении города от немецких войск.

Ранее, в сентябре, вандалы осквернили мемориал советским солдатам в Польше, а также в городе Ольштын на севере страны. Тогда в российском МИДе отметили, что подобные инциденты в Польше в последнее время приобретают «повальный характер».

Летом в Польше были приняты поправки в закон о сносе памятников коммунистического режима в стране. Таким образом, был облегчен демонтаж памятников и мемориальных объектов, связанных с советской эпохой. Исключение сделано для объектов, имеющих историческую и культурную ценность.