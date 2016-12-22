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«Транснефть» прекратила поставки нефти на нижегородский НПЗ после пожара
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«Транснефть» прекратила поставки нефти на нижегородский НПЗ после пожара
Бизнес, 20:16
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«Транснефть» прекратила поставки нефти на нижегородский НПЗ после пожара

Поставки нефти на нефтепереребатывающий завод компании ЛУКОЙЛ в Нижегородской области, где произошел пожар, прекращены. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщили в пресс-службе компании.

«По телефонограмме с завода с 14 часов 15 минут сегодняшнего дня поставки на «ЛУКОЙЛ-Нефтеоргсинтез» остановлены», — сообщил пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.

В МЧС сообщили, что в 17:32 открытое горение на территории предприятия было ликвидировано. Площадь пожара составила 900 кв.м.

В сообщении пресс-службы самого НПЗ отмечается, что пожар не нанес экологического ущерба. ​«Технологический режим работы завода не нарушен. Угрозы распространения огня на другие резервуары и технологические объекты в результате возгорания не было. Экологического ущерба не допущено», — подчеркнули в пресс-службе.

Возгорание на НПЗ в Кстровском районе Нижегородской области произошло 5 октября. Пожар привел к смерти четырех человек. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности. Следственный комитет начал доследственную проверку произошедшего.

Теги: нефть , "Транснефть"
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