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Компания Фридмана купит половину месторождения в Мексике за $404 млн
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Компания Фридмана купит половину месторождения в Мексике за $404 млн
Бизнес, 22:19
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Компания Фридмана купит половину месторождения в Мексике за $404 млн

Компания Deutsche Erdoel AG (DEA), подконтрольная L1 Energy cобственников «Альфа-Групп» во главе с Михаилом Фридманом, приобретет 50-процентную долю в проекте разработки нефтяного месторождения Огаррио. Об этом сообщается на сайте DEA. Вторым лицензионным партнером разработки этого месторождения будет мексиканская Pemex. Общая сумма сделки составит $404 млн.

Сделка была одобрена Национальной комиссией по углеводородам. Deutsche Erdoel также получает в свое распоряжение инфраструктуру месторождения, в том числе нефтепроводы и сооружения.

О выходе на нефтегазовый рынок Мексики L1 сообщила летом 2015 года. 20 июня 2017 года по итогам тендера DEA выиграла право на разработку второго района месторождения в провинции Tampico-Misantla, запасы которого оцениваются в 171 млн барр. Еще одним участником разработки мексиканского шельфа стал ЛУКОЙЛ.

Месторождение Огаррио находится в 107 км к западу от города Вильяэрмоса в мексиканском штате Табаско. Большая его часть была открыта в 1957 году. С того самого времени было пробурено 527 скважин. На данный момент из них работают 100. На месторождении добывают 12,5 тыс. барр. в сутки. По оценкам Pemex, запасы нефти на месторождении достигают 54 млн барр. нефти.

Теги: Мексика , Михаил Фридман , Deutsche Erdoel AG
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