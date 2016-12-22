Путин нашел новую работу для экс-губернатора Орловской области

Президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Орловской области Вадима Потомского заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Ранее в четверг, 5 октября, Потомский ушел в отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы Орловской области назначили секретаря московского горкома КПРФ Андрея Клычкова.

Потомский занимал должность губернатора Орловской области с февраля 2014 года.

25 сентября пост главы Самарской области покинул Николай Меркушкин. На следующий день, 26 сентября, по собственному желанию подал в отставку глава Нижегородской области Валерий Шанцев. Путин в конце сентября сместил с поста главу Красноярского края Виктора Толоконского, руководителя Дагестана Рамазана Абдулатипова, главу Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Предпоследняя отставка произошла в среду, 4 октября, когда губернатор Приморского края Владимир Миклушевский был освобожден от своей должности.