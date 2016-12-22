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В Оренбурге инвалиды не смогли попасть на форум о безбарьерной среде
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В Оренбурге инвалиды не смогли попасть на форум о безбарьерной среде
Общество, 18:36
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В Оренбурге инвалиды не смогли попасть на форум о безбарьерной среде

В Оренбурге инвалиды-колясочники не смогли попасть на круглый стол «За доступную среду» из-за неработающих лифтов. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Мероприятие должно было пройти 4 октября в конференц-зале библиотеки имени Надежды Крупской, однако из-за неработающих лифтов участники не смогли подняться на третий этаж. Было принято решение провести круглый стол в фойе библиотеки.

Зампред правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов извинился перед собравшимся. Он рассказал, что библиотеке еще летом были выделены дополнительные средства для заключения договоров на обслуживание оборудования.

Министр культуры и внешних связей Оренбуржья Евгения Шевченко оценила ситуацию как форс-мажор, сообщает портал Orb.ru.

Как сообщается на сайте министерства культуры Оренбурга, после окончания круглого стола было проведено совещание с руководством библиотеки. Ее представители рассказали, что договоры на техническое обслуживание и эксплуатацию лифтов заключаются с организацией ООО «Скансориум» сроком на месяц. Новый договор библиотека планировала подписать 5 октября, а само подключение лифтов занимает от 30 минут до одного часа. Кроме того, организаторы круглого стола «Народной фронт «За Россию» перенесли мероприятия с 5 на 4 октября. В сообщении министерства отмечается, что на данный момент работа грузопассажирского лифта и специального подъемника для инвалидов-колясочников восстановлена.

Во время круглого стола активисты Общероссийского народного фронта подвели итоги мониторинга «За доступную среду», который был проведен в Оренбурге, а также городах Бузулук, Абдулино и Соль-Илецк. В исследовании участвовали как люди с ограниченными возможностями, так и эксперты. Они пришли к выводу, что в городах есть положительная динамика для создания безбарьерной среды, но все-таки есть места, где инвалиды не могут свободно перемещаться. Так, участники мониторинга обнаружили непроходимые высокие бордюры, ограждения, отсутствие спусков, тактильных знаков и непрофессионально обустроенные пандусы. Также инвалиды рассказывали, что им выдают инвалидные коляски ненадлежащего качества, и их приходится ждать более одного года.

Все замечания инвалидов были взяты под контроль соответствующими ведомствами.

Теги: Оренбург , инвалиды
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