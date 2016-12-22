В Тольятти заменят порубленную топором дорожную разметку

Дорожную разметку на улице Громова в Тольятти, где мужчина порубил топором двойную сплошную, поменяют. Неправильная разметка на данном участке дороги появилась по вине подрядчика, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Подрядчик должен провести демаркировку 5 октября. «Подрядчик неверно нанес разметку, работа не была принята департаментом дорожного хозяйства. Устранять ошибку компания будет за свой счет», — пояснил собеседник агентства.

Двойную сплошную заменят пунктирной линией — по плану именно такая разметка должна быть на этом участке дороги.

Представители администрации Тольятти установили, что дорожное полотно не было повреждено. Мужчина с топором нарушил целостность термопластика, из которого была сделана двойная сплошная. К мужчине власти города претензий не имеют, так как он не нанес материального вреда.

По словам источника «РИА Новости» в администрации города, мужчина с топором является директором кафе, которое находится неподалеку. Разметка мешала проезду к его заведению.

4 октября портал 63.ru​ опубликовал снятое очевидцами видео, на котором мужчина рубит топором двойную сплошную полосу на дороге. Предположительно, он хотел позаботиться о посетителях кафе, которым двойная сплошная мешала выезжать с парковки перед заведением.