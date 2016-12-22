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Во Франции обыскали офисы Vivendi и Natixis из-за иска Берлускони
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Во Франции обыскали офисы Vivendi и Natixis из-за иска Берлускони
Общество, 18:44
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Во Франции обыскали офисы Vivendi и Natixis из-за иска Берлускони

Французская полиция провела обыск в офисах компании ​Vivendi SA и инвестбанка Natixis в Париже, сообщает Reuters.

Отмечается, что представитель Vivendi подтвердил эту информацию, представитель Natixis отказался дать официальный комментарий.

По данным Reuters, обыски вызваны приобретением французскими бизнесменами доли в итальянской телекоммуникационной компании Mediaset, основателем которой является экс-премьер-министр Сильвио Берлускони. В Vivendi объяснили, что обыски связаны с иском со стороны Берлускони, который вместе с семьей владеет холдингом Fininvest. B иске, поданном в декабре 2016 года, Vivendi обвиняется в махинациях на рынке из-за приобретения доли в Mediaset. При этом в заключении сделки участвовал банк Natixis.

Через холдинг Fininvest семья Берлускони владеет 41% Mediaset. Vivendi владеет 26% телекоммуникационной компании. Запрос на проведение обысков был отправлен во Францию следователями Милана.

Сильвио Берлускони остается одним из богатейших людей Италии. Журнал Forbes оценивает состояние его семьи в $4,1 млрд. Таким образом, он находится на 199-м месте в списке самых богатых людей за 2017 год.

Теги: Франция , Италия , обыски , Сильвио Берлускони , ​Vivendi , Natixis , Mediaset
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