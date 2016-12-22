СКР проведет проверку из-за пожара на НПЗ в Нижегородской области

Следственный комитет проведет доследственную проверку по факту пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Кстовском районе Нижегородской области, говорится в сообщении регионального управления ведомства. К настоящему моменту пожарным удалось локализовать возгорание.

По данным Следственного комитета, возгорание на принадлежащем ЛУКОЙЛу предприятии произошло «при проведении подготовительных ремонтных работ на одном из резервуаров под нефтепродукты». На место пожара уже выехали следователи. Однако, отметили в СКР, из-за продолжающегося горения осмотр предприятия пока затруднен.

В МЧС сообщили, что в 17:00 пожар был локализован. Его площадь составила порядка 900 кв. м. В тушении задействованы 237 человек и 50 единиц техники.

По последним данным, жертвами пожара считаются четыре человека. Пожар вызвал сильное задымление местности. По словам очевидцев, с завода и окрестных населенных пунктов эвакуируются рабочие и местные жители.