Юрий Ушаков назвал дату визита президента Хорватии в Россию

Визит президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович в Россию запланирован на 18 октября. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Визит Грабар-Китарович президент России Владимир Путин анонсировал на церемонии вручения ему верительных грамот послами 20 стран. Торжественное мероприятие состоялось ​в Александровском зале Кремля 3 октября.

​Российский лидер планирует достичь на предстоящих переговорах договоренностей в политической, экономической и гуманитарной сферах. Также он планирует урегулировать вопросы об открытии в столице Хорватии Загребе российского центра науки и культуры.

В 2017 году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений России с Хорватией.

В конце ноября 2016 года во время визита в Канаду Грабар-Китарович заявила, что на Балканах могут возникнуть новые конфликты, особенно, «учитывая участие России в гибридных войнах». Она уточнила, что Хорватия видит «прочные связи» между президентом Сербии Милорадом Додиком и Москвой, что может привести к размещению российского вооружения, разведки и «кампаний по дезинформации».

В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что ему «странно слышать» слова о возможном военном конфликте на Балканах из «уст руководителей страны, с которой Россия хочет иметь дружественные отношения». Он подчеркнул, что Россия рассчитывает на дружеские отношения с балканскими странами и другими государствами на европейском континенте.