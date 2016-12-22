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Быков прокомментировал выбор нобелевского лауреата по литературе
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Быков прокомментировал выбор нобелевского лауреата по литературе
Общество, 15:59
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Быков прокомментировал выбор нобелевского лауреата по литературе

Писатель Дмитрий Быков в разговоре с РБК о лауреате Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро отметил, что решение Шведской академии можно объяснить тем, что «они любят награждать такие пограничные фигуры, представителей двух стран сразу».

«Это, действительно, убивает двух зайцев сразу. Они сейчас поощрили и Японию, где он родился, и Англию, где он живет с семи лет. Это как Бродский, который одновременно был приветом и американцам, и русским. Им нравятся пограничные фигуры, потому что еще Нобель завещал смывать границы, и чем интернациональнее писатель, тем лучше», — пояснил Быков. Он отметил, что Исигуро «даже более японец, чем Мураками». «Тема рока, предопределения, трагизма жизни, — это у него все присутствует постоянно. Но при этом, конечно, он вполне западный писатель с западной сюжетной техникой, хороший фантаст», — заявил Быков. Он добавил, что роман Исигуро «Не отпускай меня» включен в список сотни лучших английских романов всех времен. «Он классный писатель. У него семь романов и ни один из них не получил отрицательной критики», — отметил Быков.

Выбор нового лауреата Нобелевской премии по литературе в разговоре с РБК также прокомментировал писатель Евгений Водолазкин. Он назвал решение вручить Нобелевскую премию британскому писателю Кадзуо Исигуро «лучшим из всех возможных». «Наиболее значительная его [Кадзуо Исигуро] вещь, на мой взгляд, это роман «Не отпускай меня». Все на своих местах», — отметил он.

По словам Водолазкина, последние два года Нобелевский комитет «проявлял широту взглядов». «В прошлом году премия была вручена Бобу Дилану. В позапрошлом — Светлане Алексиевич. [Она] пишет важные книги, но не все согласятся с тем, что это литература в русском смысле. В некоторой степени это все-таки публицистика», — добавил он.

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В 2017 году лауреатом Нобелевской премии по литературе был выбран британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. Он в 1954 году родился в Нагасаки, однако в 1960 году вместе с родителями переехал в Великобританию. Предпоследний роман Исигуро «Не отпускай меня» был включен Time в список 100 лучших английских романов всех времен.

Теги: Нобелевская премия , Дмитрий Быков
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