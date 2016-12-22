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Владимир Путин согласился приехать в Саудовскую Аравию
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Владимир Путин согласился приехать в Саудовскую Аравию
Политика, 15:42
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Владимир Путин согласился приехать в Саудовскую Аравию

На встрече с Владимиром Путиным в Москве король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил российского президента посетить с ответным визитом его страну. Как передает «Интерфакс», Путин пообещал «обязательно воспользоваться предложением».

Король Сальман предложил Владимиру Путину «посетить Саудовскую Аравию для продолжения и расширения наших дружественных контактов». Путин поблагодарил монарха за приглашение. «Спасибо за приглашение, я помню свою предыдущую поездку в вашу страну, и обязательно воспользуюсь вашим приглашением посетить Саудовскую Аравию еще раз», — заявил президент.

Кроме того на встрече, как передает пресс-служба Кремля, король Сауд отметил дружественные отношения между двумя странами. «Нам доставляет радость находиться в вашей дружественной стране, что подтверждает наше стремление к укреплению и усилению отношений между нашими странами и народами в различных областях», — сказал король.

«Коммерсантъ» назвал главные ожидания Москвы от визита саудовского короля
Политика

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыл в Москву накануне, 4 октября. Этот визит в Россию стал первым для монархов Саудовской Аравии . По итогам еловых переговоров представителей двух стран, был заключен ряд переговоров. Из их числе было заключении соглашения о совеместнм фонде Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF)

Теги: Владимир Путин , Саудовская Аравия
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