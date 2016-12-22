Пограничники задержали пытавшегося вывезти из Крыма двух дельфинов

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали мужчину, который пытался в своем грузовике нелегально вывезти с полуострова двух краснокнижных черноморских афалин. Об этом агентству «Крыминформ» сообщили в пресс-службе ведомства.



Мужчину задержали в рыбном порту Керчи. По его словам, он вез животных из дельфинария в городе Саки в Анапу. При этом у него отсутствовали паспорта на дельфинов, а также разрешительные документы на транспортировку животных.

Против мужчины возбудили административное дело, предусмотренное ст. 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений).

Изъятых дельфинов передали в специализирующийся на спасении и реабилитации китообразных лечебно-диагностический центр в Евпатории.

Черноморский подвид афалин числится в Красной книге России в категории «находящийся под угрозой исчезновения». Охота на данный вид дельфинов запрещена с 1966 года.