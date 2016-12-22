МИД прокомментировал выдворение журналиста НТВ с Украины

Министерство иностранных дел России, комментируя депортацию корреспондента НТВ Вячеслава Немышева с Украины, назвало политику Киева в отношении представителей российских СМИ «дискриминационной» и «репрессивной». Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИДе.



«Систематический характер грубых нарушений прав российских СМИ и их нелепое обоснование, равно как и усиливающиеся гонения на независимых местных журналистов, свидетельствуют о том, что объективная подача информации рассматривается Киевом в качестве реальной угрозы режиму, а не залога развития демократического общества», — заявили в МИДе.

В ведомстве отметили, что Украина говорит о европейских ценностях, но на самом деле «выстраивают классическую тоталитарную конструкцию», где «нормально» подавлять инакомыслие.

МИД заметил, что украинские власти не дают гарантии безопасности и спокойной работы для представителей СМИ из России. Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Киев помогает усилить «правовой произвол» в отношении работников СМИ из России. Для российских журналистов провокации, «немотивированные аресты и депортации», запрет на въезд «стали обыденной частью их профессиональной деятельности на Украине», заметили в Москве.

МИД призвал специализированные международные структуры, в частности представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, оценить действия украинских властей в представителей российских СМИ. «Хотелось бы, чтобы и «старые европейские демократии» не оставались в стороне от справедливой и необходимой критики действий своих младших партнеров», — сказали в МИДе.

В четверг, 5 октября, Служба безопасности Украины депортировала Немышева в Россию и запретила ему въезд в страну на три года. По мнению СБУ, деятельность российского журналиста «наносит вред национальным интересам Украины».

О задержании корреспондента НТВ в Киеве стало известно в среду, 4 октября. Он был задержан во время записи репортажа, когда резал столовым ножом торт «Киевский».

В Службе безопасности Украины (СБУ) пояснили, что при обыске у журналиста обнаружили аккредитацию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В СБУ отметили, что Немышев работал на территории ДНР с весны 2016 года до осени 2017 года, при этом он подготовил «ряд лживых антиукраинских материалов для СМИ по заказу российских кураторов и в интересах верхушки боевиков». По мнению СБУ, таким образом Немышев хотел оправдать и популяризировать «противоправную деятельность» представителей ДНР.