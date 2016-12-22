Житель Севастополя разрушил памятник Небесной сотне в Киеве

В Киеве задержали жителя Севастополя, который разгромил памятную доску героям Небесной сотни. Об этом телеканалу «112 Украина» сообщила представитель Национальной полиции в Киеве Яна Неруш.

Мужчина разбил мемориальные плиты на улице героев Небесной сотни (бывший участок улицы Институтской). На этих плитах были нанесены имена погибших участников событий на Майдане в 2014 году.

​По словам Неруш, вандал оказался выходцем из Луганской области, который последнее время проживал в Крыму, в Севастополе. «Уже известно, что это уроженец Луганщины 1974 года, который якобы сегодня приехал в столицу. Свой поступок он сейчас объясняет следователям», — рассказала она.

Фотографии разбитых плит были опубликованы в социальной сети Facebook.

Задержанному украинские следователи намерены предъявить обвинение по ч. 1 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение или уничтожение имущества).

Ранее владельцы магазина, расположенного на Майдане, уничтожили граффити времен событий 2014 года. Это вызвало протест украинских радикалов, разгромивших магазин. 4 сентября украинская прокуратура возбудила дело по статье об уничтожении, разрушении или порче памятников истории или культуры.