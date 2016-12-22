Глава Тинькофф Банка предрек «конкуренцию экосистем» в финансовой сфере

Через 5–7 лет на рынке финансовых услуг будут конкурировать не банки, а экосистемы, считает председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз. Он поделился таким взглядом на будущее, выступая на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис», передает корреспондент РКБ.

«Через пять лет мы будем конкурировать с экосистемой. А в экосистеме должно быть 10–20 млн клиентов», — говорит Хьюз.

«Чтобы выжить и процветать через пять-семь лет, мы строим финансовую экосистему — это система, в которую мы привлекаем всё больше клиентов и удерживаем этих клиентов, увеличивая лояльность. Эта задача требует масштаба. Банк не может оставаться нишевым игроком, ему нужен масштаб. К сожалению, размер имеет значение», — рассуждает Хьюз.

Экосистема предполагает работу с клиентом с точки зрения внимания ко всем его нуждам, поясняет Хьюз. «Мы анализируем, какие потребительские нужды есть у клиента — это семейный банкинг, это оплата счетов ЖКХ, это путешествие, это образование, это дом и машина. Через эту призму надо смотреть на потребительские нужды и строить вокруг них экосистему. Мы видим, что другие финансовые организации не совсем справляются с этими задачами», — говорит Хьюз.

По словам Хьюза, экосистема будет давать экономию за счет масштаба, что и станет ее конкурентным преимуществом. «У кого будет экономия масштаба? У банков будут проблемы, потому что будут игроки, которые залезут на их поляну — Amazon, Google, Facebook, Apple, другие компании, у которых есть IT-платформа, большие данные, интерфейс и главное — масштаб. С другой стороны, если смотреть на российский контекст, будут большие крупные госбанки, которые имеют масштаб в силу естественных преимуществ, и у них экосистема будет за счет масштаба. Но конкурировать за клиента им тоже нужно будет, создавая интерфейсы, работая с большими данными и технологиями», — поясняет Хьюз.