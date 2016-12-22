Красный Крест сообщил о разрушении в Сирии 10 больниц за 10 дней

В Сирии в результате боестолкновений были разрушены десять больниц в течение десяти дней, поэтому сотни людей не могут получить медицинскую помощь. Об этом сообщили в Международном комитете Красного Креста (МККК), передает Reuters.

По данным организации, тяжелая ситуация возникла в городах Ракка и Идлиб, а также в Восточной Гуте около Дамаска.

«За последние две недели мы наблюдаем тревожный рост военных операций, которые сопровождаются высоким уровнем жертв среди гражданского населения», — заявила представитель МККК в Сирии Марианна Гассер. Она рассказала о семье из 13 человек, которая покинула город Дейр-эз-Зор, после чего десять членов семьи стали жертвами авиаударов и взрывов бомб.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем, выступая на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября, сказал, что победа над терроризмом «близка», и на большей части Сирийской Арабской Республики терроризм был «искоренен».

Город Дейр-эз-Зор на протяжении нескольких лет был в окружении террористов организации «Исламское государство» (запрещена в России). В начале сентября правительственные войска при поддержке российских ВКС прорвали блокаду боевиков. На данный момент сирийские военные зачищают районы города, которые находятся под контролем ИГ. В конце сентября Министерство обороны России заявило, что Дейр-эз-Зор будет полностью освобожден от террористов ИГ «в ближайшую неделю».