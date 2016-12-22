Королеву красоты Мьянмы лишили титула после выступления против рохинджа

Королева красоты Мьянмы заявила, что ее лишили титула после того, как она обвинила мусульман рохинджа в терроре и насилии. Об этом Шви Ин Си (Shwe Eain Si) сообщила на своей странице в Facebook.

В конце сентября девушка опубликовала на Facebook видеозапись, в которой заявила, что боевики-рохинджа совершают насилие «против ни в чем не повинных гражданских лиц».

Организующая конкурс красоты компания Hello Madam Media Group утверждает, что лишила Шви Ин Си звания из-за того, что вела себя не как «образец для подражания». По данным организаторов конкурса, девушка нарушила заключенный с ней контракт. В частности, она отказалось предоставить доказательство наличия у нее образования. В сообщении говорится, что она также не подготовилась к предстоящей поездке во Вьетнам.

Директор журнала Hello Madam Со Ю Вэй (Soe Yu Wai) подтвердила Би — би — си, что решение не связано с роиком о рохинджа. Она утверждает, что девушку лишили титула до публикации ролика.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где проживают мусульмане народности рохинджа, обострилась 25 августа. Вооруженные люди тогда обстреляли там 30 армейских и полицейских блок-постов. По данным властей Мьянмы, нападение совершили отряды «Араканской армии спасения рохинджа» (ARSA), которая считается террористической группировкой в этой стране.

В начале сентября Reuters со ссылкой на источники сообщало, что военные Мьянмы заминировали границы с Бангладешем. Во время антитеррористической операции погибли не менее 400 человек, среди которых около 370 рохинджа.Согласно данным ООН, в Бенгладеш из Мьянмы сбежали около 500 тыс. представителей народа рохинджа.