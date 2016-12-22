Нового главу общественного совета Минкультуры выбрали во время отпуска

Новый руководитель общественного совета при Министерстве культуры России Юрий Поляков узнал о своем назначении, находясь в отпуске. Об этом Поляков рассказал РБК.

«Я сейчас в отпуске, это все произошло в мое отсутствие. Это не назначение, это выборы. Мне позвонил мой товарищ, член этого совета Святослав Рыбас, специалист по этой эпохе, про которую снята «Матильда», и сказал, что будут перевыборы председателя. Он [Рыбас] меня выдвинул, и я прошел большинством голосов», — пояснил Поляков.

По его словам, в общественном совете он занимался театрами, кино и литературой. В новой должности, отметил Поляков, он «может быть полезен в диалоге общества с Министерством культуры».

Поляков заявил, что к экс-главе совета Павлу Пожигайло у него «замечательное отношение». «Мы очень активно работали в театральном направлении. Поэтому я думаю, что тут никаких особых проблем не должно быть», — отметил он. На вопрос РБК об отношении к фильму Алексея Учителя «Матильда», из-за которого Пожигайло ушел в отставку, Поляков ответил, что по тем фрагментам, которые он посмотрел, «еще не составил своего мнения».

Накануне, 4 октября, глава общественного совета при Минкультуры Павел Пожигайло ушел со своего поста. По мнению секретаря Общественной палаты России Валерия Фадеева, Пожигайло занимал «вполне определенную неадекватную позицию» по фильму Алексея Учителя «Матильда». По словам министра культуры Владимира Мединского, Павел Пожигайло продолжит работу в общественном совете, при этом, по мнению министра культуры, у него [Пожигайло] «будет больше свободы высказывания своего мнения».

Ранее Павел Пожигайло, занимавший должность главы общественного совета Минкульта, обвинил министерство в обмане при выдаче прокатного удостоверения фильму «Матильда». Он отметил, что прокатное удостоверение было выдано в августе, когда «все были на каникулах». Пожигайло также заявил, что прокат фильма «Матильда» «стоило бы перенести на год, за пределы столетия революции, чтобы снизить градус напряжения». Министр культуры Владимир Мединский отмечал, что министерство не будет отзывать прокатное удостоверение у фильма «Матильда», так как это «незаконно».

Картина «Матильда» рассказывает историю романа наследника престола Николая Романова (будущего императора Николая II) с балериной Мариинского театра Матильдой Кшесинской. Премьера ленты в России запланирована на 23 октября, ее покажут в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.