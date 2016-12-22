В Екатеринбурге эвакуировали 8 школ из-за звонков о минировании

В Екатеринбурге эвакуировали восемь школ после поступивших звонков о минировании, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.



Начальник департамента образования Екатерина Сибирцева рассказала, что все дети были выведены из зданий. «Угрозы жизни и безопасности учеников нет», — отметила она.

Ранее 5 октября в Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей Арбитражного суда Свердловской области после звонка о заложенной бомбе. В итоге угроза не подтвердилась, и сотрудники суда вернулись на свои места.

29 сентября по Екатеринбургу прошла волна ложных звонков о минировании зданий. Люди были выведены из здания администрации губернатора, облправительства, ряда ведомств, школ, детских садов и торгово-развлекательных центров.

В российских городах с 10 сентября идет волна массовых эвакуаций из-за анонимных сообщений о минировании зданий. Источник РБК в МВД утверждал, что ущерб от эвакуаций, проводившихся по всей России с 10 по 17 сентября, составил 300 млн руб.