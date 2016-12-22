Атмосферное давление в Москве снизится до минимума с 2007 года

Атмосферное давление 5 октября понизится до минимума за последние десять лет — до 726 мм рт. ст. (нормой считается давление в районе 760 мм рт. ст.). Об этом заявил РБК ведущий специалист центра «Фобос» Александр Семенков.

​По его словам, десять лет назад оно достигало 725,9 мм рт. ст. «Будет ли ниже — неизвестно. Такое значение бывает раз в 5–10 лет», — уточнил синоптик.

Атмосферное давление действительно снизится из-за циклона, сообщила РБК главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. «Центр циклона пройдет вблизи Москвы, поэтому происходит падение давления, но потом будет рост. В прогнозе — 732 мм. рт. ст в субботу ночью», — сказала Макарова.

Она добавила, что в ближайшее время в Москве будет влажная погода, туман, дожди, а солнце появится лишь в воскресенье.

Ранее портал «Метеоновости» сообщал, что уровень атмосферного давления в Москве 5 и 6 октября достигнет минимума за последние 20 лет. Днем в четверг атмосферное давление составит 737 мм рт. ст., а 6 октября оно понизится до 732 мм рт. ст. Ниже этих показателей давление в Москве было зарегистрировано только в 1997 году — 720 мм рт. ст.



Причиной низкого давления синоптики называют циклоны, центр одного из которых 6 октября пройдет вблизи Москвы.

26 сентября атмосферное давление в Москве побило рекорд 44-летней давности. Оно повысилось до 765,7 мм рт. ст.