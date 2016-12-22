В Москве при пожаре в «Чайхоне №1» пострадали четыре человека

В ресторане «Чайхона №1» в центре Москвы произошел пожар, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По его словам, пожар возник в «Чайхоне №1», которая расположена по адресу: Новослободская улица, д. 16. О том, что в результате пожара в этом ресторане пострадали четыре человека, также сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В главном управлении МЧС по Москве РБК сообщили, что пожар в здании по адресу улица Новослободская, д. 16, где находится «Чайхона №1», ликвидировали. В ведомстве уточнили, что пожар произошел на крыше административного здания. «Загорание происходило в вытяжке на общей площади около 30 кв. м», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В администрации рассказали, что все люди покинули здание до прибытия пожарных, говорится в сообщении МЧС. По данным ведомства, за медицинской помощью обратились два человека.