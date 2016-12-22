Кремль напомнил сторонникам Навального о законодательстве о митингах

Правила проведения акций регламентированы законодательством, нарушение которого преследуется по закону. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, ожидают ли в Кремле новых столкновений из-за отказа властей ряда регионов провести митинги сторонников политика Алексея Навального 7 октября, передает ТАСС.

«Существует законодательство на сей счет. Нарушение этого законодательства преследуется по закону. Здесь все достаточно очевидно», — сказал он.

Алексей Навальный призвал своих сторонников провести протестные акции в 80 городах 7 октября — в день рождения президента Владимира Путина. Оппозиционер отмечал, что требованием акций должен стать его допуск к выборам президента, которые пройдут в марте 2018 года, а также обеспечение политической конкуренции.

Политик отмечал, что главное мероприятие запланировано на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Акция протеста там не согласована. Советник председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Иван Краснов в разговоре с РБК подчеркнул, что попытки провести акцию будут незаконными, и в этом случае у правоохранительных органов будут основания «принимать меры по недопущению либо прекращению этой акции».

Навальный и его сторонники также подали заявку на проведение митинга в Москве на Пушкинской площади, однако власти столицы отказали «без предоставления альтернативной площадки». После этого политик призвал сторонников прийти «на любую точку Тверской улицы».

Симоновский суд Москвы 2 октября отправил Алексея Навального под арест на 20 суток за «неоднократные призывы к несанкционированным акциям протеста» в социальных сетях. Оппозиционер в ответ на решение суда сказал, что раньше его «арестовывали за несанкционированные митинги, то теперь — за полностью легальные». Он высказал мнение, что его арест является «подарком на путинский юбилей, не иначе».

Навального задержали в Москве 29 сентября, он собирался на митинг в Нижний Новгород. Первоначально власти города согласовали митинг на площади Маркина 29 сентября, однако в день его проведения вручили организаторам постановление об отказе.