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Медведев выразил обеспокоенность в связи с увеличением числа ФГУПов
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Медведев выразил обеспокоенность в связи с увеличением числа ФГУПов
Общество, 12:35
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Медведев выразил обеспокоенность в связи с увеличением числа ФГУПов

Увеличение числа федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) является тревожной тенденцией, которая часто деформирует конкурентные рынки. Такое мнение выразил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Есть целый ряд тревожных тенденций [в сфере развития конкуренции]», — сказал он. «Например, с 2013 года фактически удвоилось количество унитарных предприятий, хотя есть разные поручения, которые предусматривают их дальнейшее сокращение», — отметил глава правительства.

По его мнению, такие предприятия часто «деформируют конкурентные рынки». Он также отметил, что процент госзакупок у единственного поставщика пока остается высоким. Кроме того, сохраняются разрывы между регионами в тарифах на ЖКХ, сказал Медведев.

Вместе с тем он подчеркнул, что каждому ведомству необходимо подготовить план мероприятий по развитию конкуренции с «четкими и в то же время реалистичными задачами на ближайшую перспективу». Он поручил оперативнее проводить ревизию законодательства, в том числе законов о тарифном регулировании и естественных монополиях.

Премьер-министр также отметил, что в прошлом году сдерживалось повышение тарифов, во многих сферах «рост был ниже уровня инфляции, то есть ниже 5,4%. Кроме того, после вступления в силу четвертого антимонопольного пакета начали реформу контрольно-надзорной деятельности ФАС, добавил он. «Упор сделан на профилактику и предупреждение правонарушений, а не наказание», — пояснил Медведев.

Теги: Дмитрий Медведев , ФГУП
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