Из-за проблем «ВИМ-Авиа» за границей застряли 28 членов экипажей

Посольство России в Саудовской Аравии сообщило, что 24 члена экипажей авиакомпании «ВИМ-Авиа» застряли в аэропорту Принц Мохаммад Бин Абдулазиз города Медина из-за долгов компании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского полпредства Андрея Зайцева.

«Там сложная схема с финансами и долгами компании. Вопрос находится на контроле у Росавиации, которая располагает всеми деталями, связанными с финансовыми делами компании», — пояснил пресс-секретарь.

Он добавил, что Генеральное консульство России в Саудовской Аравии занимается этим вопросом.

Кроме того, из Малайзии не могут вылететь четыре члена экипажа «ВИМ-Авиа». Об этом сообщило посольство России в Малайзии, передает «РИА Новости». Они находятся в гостинице в городе Путраджая и останутся там до разрешения ситуации и принятия соответствующего решения авиакомпанией.

«ВИМ-Авиа» с 26 сентября прекратила чартерные рейсы из-за отсутствия денег. Согласно данным Росавиации, авиаперевозчик задолжал кредиторам 7 млрд руб. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), сумма кредиторской задолженности компании составила от 3 млрд до 10 млрд руб.

Следственный комитет России 25 сентября возбудил дело против топ-менеджеров перевозчика по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Пассажиров «ВИМ-Авиа» должны перевезти авиакомпании: «АйФлай», Red Wings, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», NordStar, «Икар» и «Якутия». На это из бюджета будет выделено 200 млн руб.