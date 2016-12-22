​Неизвестные попытались ограбить банк на северо-востоке Москвы

Двое неизвестных устроили стрельбу, пытаясь ограбить банк на улице Космонавтов на северо-востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Агентство уточняет, что инцидент произошел вечером 4 октября. В полицию поступило сообщение, что в одном из зданий сработала тревожная кнопка.

В ведомстве сообщают, что неизвестные вошли в банк в «медицинских масках и несколько раз выстрелили в пол из неустановленного оружия». После этого они потребовали открыть помещения касс, но скрылись после того, как сотрудник нажал тревожную кнопку.

Сейчас полиция проводит проверку, неизвестные объявлены в розыск.

В середине августа вооруженный мужчина ограбил банк в Екатеринбурге. Сумма похищенного не называлась. СМИ писали, что ограбление произошло в отделении банка «Восточный экспресс».