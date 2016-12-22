Евтушенков исключил продажу активов «Системы» из-за спора с «Роснефтью»

Руководитель АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил, что не рассматривает возможность продажи всех активов «Системы» в рамках судебного спора с «Роснефтью», передает корреспондент РБК. Евтушенков заявил об этом журналистам в кулуарах российско-саудовского инвестиционного форума в Москве.

Арбитражный суд Башкирии постановил 23 августа удовлетворить иск «Роснефти» к «Системе» об ущербе при реорганизации «Башнефти» в 2014 году, «Система» и «Система-Инвест» должны выплатить «Роснефти» 136,3 млрд руб. АФК «Система» 19 сентября подала апелляцию на решение суда.

В «Системе» считают, что в материалах дела отсутствуют доказательства наличия убытков у «Башнфети». Башкирский суд, указывают в компании, вместо этого вопроса изучал законность владения акциями «Башнефти». Дело будет рассматриваться в 18-м арбитражном апелляционном суде в Челябинске, заседание назначено на 13 ноября.

А 29 сентября оспорить решение суда решила и «Роснефть». Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев рассказал РБК, что в «Роснефти» «так и не дождались никаких предложений» от «Системы» по мировому соглашению.

Президент Владимир Путин 5 сентября заявил, что «очень рассчитывает» на то, что «Роснефть» и «Система» смогут прийти к мировому соглашению по делу. Он также рассказал, что встретился с главами двух компаний, Евтушенковым и Сечиным.

Мировое соглашение может быть утверждено только в суде, и апелляция — необходимый шаг для ее достижения, рассказал РБК представитель «Системы» Сергей Копытов.

В рамках обеспечительных мер по процессу в Башкирском арбитражном суде были арестованы активы «Системы»: 31,76% акций МТС, 90,47% акций Башкирской электросетевой компании и 100% акций сети клиник «Медси».