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СБУ выдворила из Киева корреспондента НТВ
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СБУ выдворила из Киева корреспондента НТВ
Украинский кризис, 10:28
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СБУ выдворила из Киева корреспондента НТВ

Служба безопасности Украины выдворила со своей территории корреспондента телеканала НТВ Вячеслава Немышева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам Украины, после проведения соответствующих процессуальных действий сегодня, 5 октября, в четыре утра Немышева принудительно вернули в Россию через пункт «Сеньковка», — говорится в сообщении СБУ.

Въезд на Украину журналисту запрещен на три года.

О задержании корреспондента программы «Центральное телевидение» стало известно вечером 4 октября.

В СБУ уточнили, что Немышев был задержан за мелкое правонарушение. Во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили у журналиста аккредитацию самопровозглашенной ДНР, что стало поводом для проверки. По данным СБУ, Немышев с весны 2016 года до осени 2017 работал на «временно оккупированной террористами территории Украины».

«Он подготовил ряд лживых антиукраинских материалов для СМИ по заказу российских кураторов и в интересах верхушки боевиков для оправдания и популяризации их противоправной деятельности в информационном пространстве», — говорится в сообщении службы.

Телеканал НТВ вечером в среду сообщал, что журналиста задержали во время записи стендапа (фрагмента репортажа, когда журналист присутствует в кадре). Немышев разрезал столовым ножом торт «Киевский».

Теги: СБУ , журналист , НТВ
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