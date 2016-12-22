Дилер объявил об отзыве автомобилей Jeep, Dodge и Chrysler в России

Официальный представитель Jeep, Dodge и Chrysler в России ООО «ЭфСиЭй РУС» отзывает 3019 машин этих марок, которые были проданы с апреля 2010 года по декабрь 2015 года. О добровольном отзыве сообщает Росстандарт. Добровольному отзыву подлежат модели Jeep Compass и Patriot, Dodge Caliber и Chrysler Sebring.
Машины отзывают из-за проблем с контроллером удерживающих систем, пояснили в ведомстве. «В момент столкновения команды на раскрытие подушек безопасности и срабатывание преднатяжителей ремней безопасности могут не поступить из-за внутреннего короткого замыкания, вызванного приходом в контроллер «отрицательного» напряжения через провода переднего датчика удара», — объяснили проблему в Росстандарте.
Компания «ЭфСиЭй РУС» обязалась связаться с владельцами этих автомобилей «путем рассылки писем» или по телефону. Им предложат обратиться в ближайший дилерский центр и сдать машину на ремонт. Работы будут проводиться бесплатно.
Автовладельцы также могут самостоятельно сравнить идентификационный номер своего автомобиля (VIN-код) со списком (.pdf), опубликованным Росстандартом, и записаться на ремонт у ближайшего дилера.
В середине августа отзывались автомобили Toyota, тогда речь шла о 323 автомобилях, реализованных с декабря 2010 года по декабрь 2011 года. Причиной отзыва стали подушки безопасности: их газогенераторы не соответствовали спецификациям.