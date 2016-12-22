Рейс Москва — Кишинев прервали из-за плохого самочувствия пассажира
Общество, 09:43
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Рейс Москва — Кишинев прервали из-за плохого самочувствия пассажира
Выполнявший рейс Москва — Кишинев самолет вернулся в аэропорт Шереметьево из-за того, что один из пассажиров потерял сознание. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
«Во время набора высоты мужчина 45 лет внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, на аэродроме пассажира ждали реаниматологи. После приземления мужчину передали медикам.
Пресс-секретарь аэропорта Шереметьево Роман Генис сообщил РБК, что рейс Москва — Кишинев осуществляла компания «Аэрофлот».