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СМИ сообщили о сбоях в работе маркировки МФО при выдаче в «Яндексе»
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СМИ сообщили о сбоях в работе маркировки МФО при выдаче в «Яндексе»
Бизнес, 09:37
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СМИ сообщили о сбоях в работе маркировки МФО при выдаче в «Яндексе»

Маркировка легальных микрофинансовых организаций (МФО) в поисковой системе «Яндекс» работает некорректно, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Центральный банк запустил совместный с «Яндексом» проект в конце июня. Проект был создан для того, чтобы помочь пользователям отличить официально работающие МФО от компаний, выдающих займы нелегально. В сообщении Банка России отмечалось, что выданные поисковиком ссылки на сайты легальных МФО будут снабжаться специальным маркером в виде зеленого кружка с галочкой и надписью «Реестр ЦБ РФ». Это означает, что ЦБ осуществляет надзор за компанией, а деятельность такого кредитора регулируется законодательством, отмечали в Центробанке.

​По информации источников «Коммерсанта», система маркировки не решает поставленных задач, а, напротив, вводит в заблуждение пользователей. «Сейчас галочка добавляется, только если ссылка ведет на главную страницу сайта МФО, включенной в реестр», — сказал в беседе с газетой директор по маркетингу сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Сохиб Джураханов. Однако при ссылке на другую страницу того же сайта галочка отсутствует, из-за чего «компания выглядит в глазах пользователя как нелегальный кредитор», добавил он.

Гендиректор ​сервиса онлайн-займов «Робот Займер» Сергей Седов, в свою очередь, отметил, что отсутствие маркера может ввести потребителя в заблуждение, в связи с чем он может отказаться от выбора определенной МФО. «Создается недобросовестная конкуренция между легальными компаниями», — подчеркнул он.

В Центробанке и «Яндексе» пообещали доработать механизм маркеров, пишет издание. «Маркеры имеют главные страницы сайтов, например, www.название.ru. Производные страницы, попадающие в выдачу www.название.ru/дополнительная информация, пока могут не иметь маркера», — пояснили в пресс-службе Банка России. В регуляторе отметили, что этот функционал в настоящее время тестируется.

Кроме того, была промаркирована реклама в поисковой выдаче, а в ближайшее время маркер появится и у производных страниц, добавили в пресс-службе ЦБ. В «Яндексе» также отметили, что работают над решением проблемы и готовы рассмотреть индивидуальные обращения МФО.

Теги: сбой , "Яндекс" , МФО
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