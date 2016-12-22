В Хабаровске уволили бездействовавшего при убийстве чемпиона полицейского

В Хабаровске уволили полицейского, бездействовавшего в момент ​убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Об этом говорится в сообщении регионального УМВД.

Как сообщили в МВД, младший сержант полиции, находившийся на месте инцидента, был знаком с подозреваемым в убийстве.

«Принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным мотивам. Кроме того, в отношении его руководителей будут приняты самые строгие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения из органов внутренних дел», — сказано в сообщении. Решение об увольнении было принято после проведенной сотрудниками спецслужб проверки.

32-летний пауэрлифтер Андрей Драчев погиб 20 августа в центре Хабаровска. Как сообщали следователи, он подрался с Анаром Аллахверановым возле кафе. На место драки прибыли сотрудники Росгвардии, но они не предприняли никаких мер, чтобы предотвратить преступление, заявляли в СК.

Видео: AmurMedia Ирина / YouTube

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Кроме того, после убийства чемпиона уголовное дело завели против двух бездействовавших росгвардейцев. 19 сентября обвиняемый в убийстве пауэрлифтера сам сдался полиции.