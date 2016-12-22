Более 300 пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе выписались из больниц

Более 300 пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе выписаны из больниц, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, 317 из 489 человек, доставленных в больницы, были выписаны на настоящий момент.

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные ФБР, у спецслужб пока нет никаких доказательств того, что массовая стрельба в Лас-Вегасе была террористическим актом. Спецслужба также допросила подругу стрелка 62-летнюю Мэрилу Дэнли, после чего женщину отпустили «без предъявления каких-либо обвинений».

Стивен Пэддок открыл огонь по толпе в Лас-Вегасе 2 октября. В результате случившегося погибли 59 человек, включая самого стрелка, еще свыше 500 получили ранения. Когда полиция проникла в его гостиничный номер, из которого Пэддок открыл огонь по людям, стрелок был уже мертв. Причины поступка Пэддока до сих пор остаются неизвестными.