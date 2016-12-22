СМИ узнали о готовности Сеула изменить условия торгового соглашения с США

Сеул готов к изменению условий двустороннего соглашения о зоне свободной торговли (KORUS) с США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ​министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Накануне американский президент Дональд Трамп пригрозил, что США могут выйти из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей. Как пояснял американский лидер, сделка «невыгодна» для Соединенных Штатов; в частности, одним из аргументов выхода назывался торговый дефицит, который составляет около $28 млрд в год.

«Стороны признали необходимость внесения изменений в соглашение для повышения взаимной выгоды от KORUS», — сказано в заявлении южнокорейского министерства.

Со своей стороны представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер рассказал, что США «с нетерпением» ждут продолжения этих переговоров для разрешения вопросов по реализации соглашения и его корректировки.

Соглашение о свободной торговле с Южной Кореей (KORUS) было заключено президентом США Бараком Обамой в 2007 году и обновлено в 2010 году. Стороны договорились постепенно (за три года) отменить таможенные пошлины почти на 95% потребительских и промышленных товаров, включенных в торговый оборот между двумя странами.