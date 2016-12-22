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Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала первое публичное заявление
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Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала первое публичное заявление
Общество, 04:34
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Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала первое публичное заявление

Мэрилу Дэнли, подруга Стивена Пэддока, который расстрелял 58 человек во время концерта в Лас-Вегасе, ничего не знала о его планах. Об этом говорится в ее первом публичном заявлении, сообщает телеканал CNN.

«Он никогда не говорил мне ничего, и не предпринимал каких-либо действий, о которых бы я знала, что стало бы предупреждением о том, что произойдет нечто ужасное. Мне ни в коем случае не приходило в голову, что он планирует насилие в отношении кого-либо», — сообщила Мэрилу Дэнли в заявлении, которое распространил ее адвокат.

Женщина отметила, что знала Пэддока как «доброго, заботливого, тихого человека». Мэрилу добавила, что у нее вызвало подозрения лишь то, что Пэддок около двух недель назад купил ей билеты до родных Филиппин, чтобы она увидела свою семью. «Я была благодарна, но беспокоилась, что таким образом он хочет порвать со мной», — пояснила женщина.

Как живет Лас-Вегас спустя сутки после стрельбы на музыкальном фестивале Еще 7 фото
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С 62-летней Мэрилу Дэнли стрелок проживал в купленном в 2015 году доме в Меските. Она была зарегистрирована в том же отеле, откуда он открыл стрельбу по людям. Власти США ее в соучастии в нападении не подозревают.

Стивен Пэддок открыл огонь по толпе в Лас-Вегасе 2 октября. В результате случившегося погибли 59 человек, включая самого стрелка, еще свыше 500 получили ранения. Как сообщает Reuters, в ФБР исключают версию теракта.

Теги: стрельба , Лас-Вегас , массовая стрельба
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