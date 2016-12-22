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Reuters узнал о встрече послов ЕС с сенаторами США по иранскому атому
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Reuters узнал о встрече послов ЕС с сенаторами США по иранскому атому
Политика, 03:43
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Reuters узнал о встрече послов ЕС с сенаторами США по иранскому атому

Послы ряда европейских стран и посол США в Евросоюзе встретятся в Вашингтоне с американскими сенаторами для обсуждения последствий возможной отмены соглашения по иранской ядерной программе. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

По данным агентства, в среду (в ночь на четверг по мск) послы Великобритании, Франции, Германии и посол США в Евросоюзе Энтони Гарднер проведут встречу с сенаторами-демократами в Вашингтоне, организатором которой выступил демократ Ричард Дурбин.

Во встрече, как сообщил Reuters помощник Дурбина, также примут участие бывший заместитель госсекретаря США и ведущий иранский переговорщик Венди Шерман, экс-министр энергетики Эрнест Мониз и министр финансов Джек Лью через видеосвязь.

Как подчеркивает Reuters, эта встреча является частью продолжающихся усилий со стороны демократов в Конгрессе и других официальных лиц, которые поддерживают ядерное соглашение, сохранить сделку в силе. Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп склоняется к аннулированию ядерной сделки с Ираном. По данным издания, Трамп примет решение до 15 октября.

Теги: США , Евросоюз , Иранская ядерная программа
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