Лидера «Святой Руси» заподозрили в попытке заработать на «Матильде»

Лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина заподозрили в попытках заработать на кампании против фильма Алексея Учителя «Матильда». Следователи полагают, что таким образом Калинин вынуждал прокатчиков заключать договоры на охранные услуги, сообщает «Коммерсантъ».
По одной из версий, Калинин и его сторонники рассчитывали получить с кинопрокатчиков деньги, навязав им охранные услуги со стороны связанного с православными активистами ЧОПа.
Представители крупных прокатных сетей отказались от комментариев «Коммерсанту».
При этом адвокат Калинина Дмитрий Савченко сообщил газете, что его подзащитному официально инкриминируют лишь попытку срыва проката «Матильды». Он отметил, что активист свою вину не признает, поскольку письма, вызвавшие подозрения у следователей, Калинин направлял еще до получения кинотеатрами прокатных удостоверений. О новых подозрениях адвокату пока ничего не известно, отмечает «Коммерсантъ».
В начале сентября «Синема Парк» и «Формула кино» сообщили об отказе показывать «Матильду». В качестве причин в пресс-службе киносети тогда назвали «неправомерные действия со стороны противников фильма» и «участившиеся угрозы в адрес кинотеатров». 13 сентября директор по связям с общественностью киносети Александра Артамонова в беседе с РБК пояснила, что речь идет об угрозах от организации «Христианское государство — Святая Русь».
23 сентября Таганский суд Москвы арестовал Калинина по делу о принуждении владельцев киносетей не показывать «Матильду». Как выяснилось это не первая судимость Калинина: в 2002 году его приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство.