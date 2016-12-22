Лидера «Святой Руси» заподозрили в попытке заработать на «Матильде»

Лидера организации ​«Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина заподозрили в попытках заработать на кампании против фильма Алексея Учителя «Матильда». Следователи полагают, что таким образом Калинин вынуждал прокатчиков заключать договоры на охранные услуги, сообщает «Коммерсантъ».

По одной из версий, Калинин и его сторонники рассчитывали получить с кинопрокатчиков деньги, навязав им охранные услуги со стороны связанного с православными активистами ЧОПа.

Представители крупных прокатных сетей отказались от комментариев «Коммерсанту».

При этом адвокат Калинина ​Дмитрий Савченко сообщил газете, что его подзащитному официально инкриминируют лишь попытку срыва проката «Матильды». Он отметил, что активист свою вину не признает, поскольку письма, вызвавшие подозрения у следователей, Калинин направлял еще до получения кинотеатрами прокатных удостоверений. О новых подозрениях адвокату пока ничего не известно, отмечает «Коммерсантъ».

В начале сентября «Синема Парк» и «Формула кино» сообщили об отказе показывать «Матильду». В качестве причин в пресс-службе киносети тогда назвали «неправомерные действия со стороны противников фильма» и «участившиеся угрозы в адрес кинотеатров». 13 сентября директор по связям с общественностью киносети Александра Артамонова в беседе с РБК пояснила, что речь идет об угрозах от организации «Христианское государство — Святая Русь».​

23 сентября Таганский суд Москвы арестовал Калинина по делу о принуждении владельцев киносетей не показывать «Матильду». Как выяснилось это не первая судимость Калинина: в 2002 году его приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство.